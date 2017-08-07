У Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Напередодні, шостого серпня, раптово померла Людмила Таран, яка була волонтером «Вокзал-Дніпро». Про це передає replyua.net з посиланням на інформацію користувачів соціальної мережі Facebook. Наразі відомо, що волонтерці було 37 років. Вона лягла спати і не могла прокинутися. Тіло Людмили знайшли у неї вдома, на ньому не було жодних ознак насильницької смерті. У жінки залишився син, якому ще немає вісімнадцяти років.
«Протягом усього вчорашнього дня я читала у своїй стрічці слова співчуття через смерть депутата від Партії Регіонів Ірини Бережної, що не можна радіти чужому горю, що без матері залишилася дівчинка, тощо. І це все написали патріоти, які носять вишиванку. А тепер стало відомо про смерть чудової людини, волонтерів Дніпровського залізничного вокзалу, де з такою щирістю і теплотою зустрічали військових, Людмила Таран. Її життя присвячувалося людям», - написала Марина Комарова.
«Я не був знайомий з цією дівчиною, проте половина стрічки свідчить про те, що ця людина була дуже світлою, і без неї у світі стане гірше. Вчора уві сні померла волонтер, яка так багато допомагала нашим захисникам на фронті. Я вважаю, що вона заслужила своє місце в вашій стрічці. Хотілося б, аби ми більше говорили про хороших людей », - пише волонтер Віталій Дейнега.