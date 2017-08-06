У БПП прокоментували скандальну заяву німецького політика про Крим

Володимир Ар’єв, який представляємо в українському парламенті «Блок Петра Порошенка» відреагував на заяву представника німецького уряду про те, що до питання анексії Криму слід повернутись лише після того, як буде вирішено питання з Донбасом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Нардеп вважає, що такими словами німецька сторона показує, що «вони думають кинути напризволяще кримськотатарський народ та українців, які не скорилися російській окупації. Ар’єв наголосив, що «колись Європа мовчали, знаючи про страждання України після окупації більшовиків». Такі заяви свідчать про те, що «уроки історії не вміють засвоювати всюди», підкреслив парламентар.
Варто нагадати, за останню добу в Німеччині пролунали дві заяви щодо питання Криму, які збурили громадськість. Зокрема, в суботу, 5 серпня, глава вільних демократів Крістіан Лінднер заявив в розмові з журналістам, що нині необхідно закрити очі на проблему Криму, а також не пов’язувати це питання з іншими. Сьогодні ж, 6 серпня, Гернот Ерлер, який є уповноваженим уряду ФРН з питань співпраці з Росією, заявив, що спочатку необхідно врегулювати конфлікт на Донбасі, а потім перейти до обговорення питання щодо статусу Криму.