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Компания из США инвестирует 100 миллионов долларов в добычу золота в Украине

Компания из США инвестирует 100 миллионов долларов в добычу золота в Украине
В американской компании Avellana Gold сообщили о планах реализации проекта по добыче на территории Закарпатской области проекта, в рамках которого будет осуществляться добыча золота и золото-полиметаллической руды. Как передает replyua.net со ссылкой на Госгеокадастр, в США готовы выделить для реализации данного проекта примерно сто миллионов долларов. Предполагается, что драгоценный металл будут добывать в районе Мужиевского месторождения. С этой целью в Avellana Gold приступит к развитию инфраструктуры и будет использовать новейшее оборудование. По прогнозам инвесторов, за год показатель добычи золота составит 500 тысяч тонн.

Однако перед тем, как проект начнут реализовывать, эксперты Avellana Gold заявили о желании получить от властей государства две гарантии, согласно которым страна на самом деле нуждается в крупном проекте по добычи золота, а также что использование условий и регуляторных правил в сфере недропользования будет стабильным в процессе реализации проекта.

По словам директора Держгеонадр Николая Бояркина, если проект окажется успешным, можно надеяться на приход в Украину новых компаний, которые между собой будут проводить здоровую конкуренцию.
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