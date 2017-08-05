Екс-нардеп Бережна загинула в аварії – ЗМІ

Колишня парламентарка Ірина Бережна, яка представляла в Верховній Радії Партію Регіонів, загинула в автомобільній катастрофі. Цю інформацію поширило видання «Левый Берег», інформує replyua.net.
За даними журналістів, Бережна померла в суботу, 5 серпня, вранці на узбережжі Адріатичного моря між Хорватією та Італією. Як відомо нині, водій, який керував автомобілем, в якому їхала Ірина Бережна та її восьмирічна донька, скоріше за все, не впорався з керуванням і внаслідок цього автомобіль вилетів із серпантину. Наразі відомо, що Бережна та її водій загинули на місці, і вижити вдалося лише доньці екс-нардепа, яка отримала незначні травми.
Бережній було 36 років і вона двічі обиралася депутатом Верховної Ради: у 2007-2012 рр. та 2012-2014 рр від Партії Регіонів. Політик була відома своїми неодноразово критичними антиукраїнськими заявами на адресу нинішньої української влади, а також виступами на російських каналах, які продовжувалися і донині. Останній скандал, в якому Бережна була активною учасницею і навіть виступала на російському телебаченні з цього приводу, був спричинений перейменуванням проспекту Ватутіна на проспект Шухевича в Києві.