Мураев указал Николаю Вересню на его место, уволив из NewsOne за

На телеканале NewsOne все очень прогнозируемо. Владелец телеканала Евгений Мураев уволил Николая Вересня, который днем ранее поставил на место сторонника «Русского мира», российского пропагандиста, одного из членов «семьи Януковича» Александра Семченко. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Владимир Горковенко.
Как пишет блогер, случившееся лишний раз доказывает, что никакого договорняка не было и Николай Вересень в своеобразный, хотя и экзотический способ решил закрыть рот «кремлевской консерве». Это урок другим ведущим NewsOne. Когда гость расхваливает агрессора, когда говорит, что россияне не нападали, что Крым русский, что в Киеве хунта пр власти и Путин святой – молчите, подпевайте, потому что укажут на дверь. Таким как Семченко двери канала NewsOne всегда открыты. Через несколько недель его снова пригласят, потому что это будущий кандидат в нардепы по списку партии Евгения Мураева, а поскольку выборы не скоро, то Александр Семчеко может отдохнуть от эфиров, набраться новых сил и пополнить запасы пропагандистской слюни.
«Теперь понятно, почему экс-руководитель сумской налоговой Александр Семченко так вольготно вел себя во время эфира, а после эфира потребовал наказать ведущего. Именно так и ведет себя быдлота, которая чувствует свою безнаказанность. Поэтому, если во время очередного словесного сепаратистского поноса, вы увидите на экране появился титр «канал не несет ответственности за сказанное гостями в эфире» - не верьте, и воспринимайте это как фиговый листок», – резюмировал блогер.