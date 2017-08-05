валюта
СпецтемаНовый соцопрос на востоке поставил под сомнение целесообразность возвращения Донбасса в Украину

Эксперты рассказали о быстром темпе роста цен на некоторые продукты

Эксперты рассказали о быстром темпе роста цен на некоторые продукты
В июле 2017 года в Украине возросли цены на молочную продукцию, хлеб и мясо, зато сильно подешевели овощи. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, такую информацию предоставили в Экономическом дискуссионном клубе.

По словам экспертов, в июле темпы подорожания социально значимых продуктов были чуть ниже, чем месяцем ранее. Подешевели сезонные продукты – лук, морковь, свекла, капуста, картофель, а также незначительное снижение цен было зафиксировано на подсолнечное масло, макароны и сахар. Между тем, повышались цены на более социально значимую продукцию – молочную и мясную. Рекордсменом по подорожанию стала курятина, которая прибавила в цене почти 14 процентов, а на втором месте находится сало, подорожавшее почти на 8 процентов.

Также эксперты зафиксировали незначительный рост цен на сливочное масло, сметану, молоко и творог. Хлеб прибавил в цене около 0,7 процентов, как и в предыдущие месяцы, также был зафиксирован рост стоимости риса и муки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
05 авг 2017
9290

Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

В своем блоге для сайта «Крым.Реалии» известный украинский журналист Виталий Портников оценил планы так называемых «властей» Крыма установить монумент в честь кубинского коммунистического диктатора

04 авг 2017
9121

Блогер: Саакашвили в Варшаве и теперь возникают три вопросы для украинской власти

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу. В пресс-службе «грузинского реформатора» пока воздержались от комментариев

05 авг 2017
5260

Маленьку росіянку шокувала відповідь на питання, чому українці ненавидять Росію

Відомий російський блогер і фінансист Слава Рабинович на своїй Facebook-сторінці пояснив своїй 9-річній співвітчизниці, чому в Україні з ненавистю ставляться до росіян, передає replyua.net.

05 авг 2017
3714

Писатель сравнил американские санкции, наложенные на Москву за Афганистан и за Украину

В сети многих озадачил вопрос, насколько нынешние санкции США тяжелее тех, что были наложены на СССР после вторжения в Афганистан. Как пишет в своем блоге известный писатель Александр Сурков, чтобы

Последние новости

Екс-нардеп Бережна загинула в аварії – ЗМІ

Ирина Бережная погибла в автокатастрофе

Мураев указал Николаю Вересню на его место, уволив из NewsOne за

Эксперты рассказали о быстром темпе роста цен на некоторые продукты

Отец Болта просит его не уходить из спорта

Новый имидж Путина – секссимвол пенсионерок, – политолог

Подробности телефонного разговора Макрона и Трампа

Цимбалюк: из-за России новый Майдан в Украине уже невозможен

Блогер: «железный занавес» начинает понемногу опускаться. В России введена цензура

Володимир Горбач: після американських санкцій співпраця з Росією стає токсичною не лише для ЄС, але й Китаю

Из-за аномальной жары страны Евросоюза ввели красный уровень опасности

Против группы Scooter в Украине заведено уголовное дело

Российский журналист: из-за войны в Украине я потерял семью

Плотніцький розкрадає фінансову допомогу з Росії

Казарин рассказал о самой большой проблеме Украины через три года после Майдана

Саакашвілі запланував турне європейськими країнами

Савченко умудрилась спровоцировать международный конфликт с Беларусью

Это просто ужасно: пассажиры поездов «Укрзализныци» в шоке от условий в жару

Советник министра информационной политики Украины уверен, что время для украинизации Донбасса не настало

Окупанти в Криму намагаються продати в Туреччину український метал – волонтер

 Новости за день