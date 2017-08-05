Эксперты рассказали о быстром темпе роста цен на некоторые продукты

В июле 2017 года в Украине возросли цены на молочную продукцию, хлеб и мясо, зато сильно подешевели овощи. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, такую информацию предоставили в Экономическом дискуссионном клубе.
По словам экспертов, в июле темпы подорожания социально значимых продуктов были чуть ниже, чем месяцем ранее. Подешевели сезонные продукты – лук, морковь, свекла, капуста, картофель, а также незначительное снижение цен было зафиксировано на подсолнечное масло, макароны и сахар. Между тем, повышались цены на более социально значимую продукцию – молочную и мясную. Рекордсменом по подорожанию стала курятина, которая прибавила в цене почти 14 процентов, а на втором месте находится сало, подорожавшее почти на 8 процентов.
Также эксперты зафиксировали незначительный рост цен на сливочное масло, сметану, молоко и творог. Хлеб прибавил в цене около 0,7 процентов, как и в предыдущие месяцы, также был зафиксирован рост стоимости риса и муки.