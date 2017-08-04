Полторак порадив «диванним експертам», які критикують парад, спочатку побувати в окопах

Всі «диванні експерти», які є критиками ідеї проведення у Києві параду на честь Дня незалежності, повинні вступити до лав ЗСУ. Як передає replyua.net з посиланням на «112.Україна», таку точку зору представникам ЗМІ оприлюднив глава Міністерства оборони України Степан Полторак під час проведення репетиції параду. Зокрема, у відповідь на запитання стосовно того, що деякі українські громадяни негативно ставляться до проведення параду в Україні в той час, як на Донбасі продовжується війна, Полтрак сказав, що такий підхід «диванних героїв» його дуже дивує.
«Я запрошую всіх до Збройних Сил, аби вони побули разом з усіма військовими, представниками Збройних Сил, причому і в районі проведення АТО, і на полігонах, і в класах, а також там, де є ризик для життя», - наголосив міністр. Полторак при цьому додав, що у тій чи іншій державі саме свято незалежності є одним із її головних елементів.
«Основий елемент цієї незалежності і її гарант – це Збройні Сили України», - сказав Полторак додавши, що у представників ЗСУ в це свято є повне право пройти по центральній вулиці країни. Як відомо, місцем проведення першої спільної репетиції Нацгвардії та інших силових структур до Дня незалежності став авіазавод імені Антонова.