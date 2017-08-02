Из-за торговли с «Л/ДНР» белорусские компании могут оказаться под действием санкций

Ряд компаний из Республики Беларусь, осуществляющие поставки товаров на временно оккупированные пророссийскими боевиками районы Донецкой и Луганской областей, окажутся под влиянием санкций. Как сообщает replyua.net, об этом рассказал Игорь Кизим, занимающий должность украинского посла в Беларуси.
«Мы хотим предупредить белорусов на официальном уровне: если компании этой страны будут осуществлять прямую поставку товаров боевикам, их ожидают санкции, причем не только с украинской стороны, мы будем все делать для того, чтобы Евросоюз тоже ввел подобные санкции», - сказал сегодня посол в беседе с журналистами издания «Белорусские новости». К тому же, Кизим подчеркнул, что если информация о том, что предприятия из Беларуси, в том числе, кондитерская компания «Коммунарка», сотрудничают с пророссийскими боевиками, они не смогут поставлять товары на территорию Украины.
При этом украинский дипломат добавил, что факт присутствия товаров из Беларуси в магазинах на части украинской территории, временно неподконтрольной Киеву, не всегда свидетельствует о прямых поставках.