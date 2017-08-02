Україна звернеться до суду через спорудження РФ Керченського мосту

У Міністерстві інфраструктури заявили про наміри позиватися проти Російської Федерації через спорудження Керченського мосту, що несе за собою збитки для українських портів, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Про це повідомив заступник керівника Мінінфраструктури Юрій Лавренюк. Він зазначив, що мова йде про Маріупольський та Бердянський торговельні порти, неодержані кошти яких уже почали підраховувати у профільному міністерстві. Паралельно триває робота над підготовкою відповідного позову, додав Лавренюк. Урядовець також розповів, що у Міністерство ініціює зменшення нормативів передачі державними підприємства частини чистого прибутку до казни з 75% до 50 %. Метою цього є прагнення, аби більше коштів були спрямовані на розвиток та оновлення інфраструктури. Що ж стосується проблеми довкола спорудження Керченського мосту, то нею Мінінфраструктури опікується спільно з Міністерством закордонних справ України та Радою національної безпеки та оборони.
Варто нагадати, раніше Лавренюк заявляв, що в результаті будівництва Росією мосту через Керченську протоку, Україна може втратити повноцінний доступ до портів в Азовському морі.