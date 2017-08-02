Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» известная в России журналистка Евгения Альбац поделилась своими впечатлениями от посещения государственного архива в Хмельницком, передает replyua.net. Со слов Альбац, она испытала чувство огромного стыда, увидев стенд, на котором были указаны имена военных, которые погибли на Донбассе.
«Я увидела портреты людей молодого возраста, десять или одиннадцать портретов. Все эти люди погибли на Донбассе. И женщина, показавшая мне синагогу в городе Славута, что в Хмельницкой области, мне казала: «Матерям было очень непросто в девяностые годы растить своих детей, Вы не представляете, что здесь творилось. А теперь они погибши. И за что? Как вы можете думать, что мы едим здесь детей», - рассказала журналистка.
«Мне было очень стыдно. А позже в Хмельницком областном государственном архиве, куда я пришла, чтобы ознакомиться с раввинскими книгами, там перед читальным залом стенд, ну, по крайней мере, 100 фамилий. И все: «Погиб, Авдеевка», «Погиб, Донецкий аэропорт», «Погиб, Горловка», «Погиб от ран, Киевский госпиталь» и так далее, и так далее, и так далее. И чувство такого сильнейшего стыда за то, что вытворяет власть твоей, и за то, что много миллионов моих сограждан весь этот кошмар поддерживают», - поделилась журналистка.