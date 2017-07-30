Україна візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях у Грузії

Журналісти видання InterPressNews повідомили про проведену на аеродромі у грузинському місті Вазіані церемонії початку багатонаціональних військових навчань під навчань під назвою «Гідний партнер 2017». Про це передає replyua.net.
Зазначається, що до військових, які стали учасниками навчань, звернулися грузинський президент Георгій Маргвелашвілі, керівник уряду цієї країни Георгій Квірікашвілі, спікер вищого законодавчого органу Іраклій Кобахідзе, глава оборонного відомства Леван Изора, керівник Генштабу Збройних сил Володимир Чачибая та американський посол в Грузії Ян Келлі.
Відомо, що Грузія приймає навчання «Гідний партнер» вже втретє. Цього року їхніми учасниками стали військовослужбовці з восьми країн, які є членами чи партнерами Північноатлантичного альянсу. Мова йде про Грузію, Великобританію, Сполучені Штати Америки, Туреччину, Німеччину, Україну, Словенію та Вірменію. У Міністерстві оборони Грузії наголосили, що учасниками навчань стануть 2800 осіб. Для проведення маневрів передбачено застосування американських танків M1A2 Abrams, військово-транспортної авіації, а також різних видів бронетранспортерів Німеччини та США.