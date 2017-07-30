Полторак: Для створення військового центру біля Львову США виділили 22 мільйони доларів

Наступного місяця у навчальному центрі у місті Яворів , що у Львівській області, заплановано відкриття імітаційного центру, площа якого складає три з половиною тисячі квадратних метрів і обладнання для якого надали Сполучені Штати Америки. Як передає replyua.net, таку інформацію надав вчора, відвідуючи навчальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Високопосадовець зазначив, що нова установа стане однією з найкращих у Європі, а для її створення США надали 22 мільйони доларів.
«Ми досягли повного взаєморозуміння з інструкторами з інших країн. Вони нам надають допомогу у розробці методичної літератури та у безпосередньому тренуванні наших інструкторів. Крім того, завдяки їм ми краще розуміємо потреби нашої армії, чим її потрібно оснастити. Більше того, завдяки подібному взаємозв'язку можна здійснювати обмін досвідом, і це стосується і наших військовослужбовців Сил спеціальних операцій, так і іноземних», - заявив Степан Полторак.
Крім того міністр нагадав, що у червні по точного року у навчальному центрі ССО побував керівник ССО Сполучених Штатів Америки та високо оцінив взаємодію між українськими та американськими інструкторами.