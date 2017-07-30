Скандал в мережі Інтернет: український пілот, який під час шторму в Туреччині посадив літак, виявився прихильником «руського міра»



Блогер під псевдонімом Сергій Наумович на власній сторінці у Facebook повідомив не дуже приємну інформацію про Олександра Акопова, пілота українського літака Airbus A320, який цього четверга, 27 липня, отримав значні пошкодження під час вильоту зі стамбульського аеропорту,



Сергій Наумич наголосив, що пілот, котрий врятував не лише життя 127 пасажирів, у тому числі і своє, два роки тому у травні на свою аватарку у соціальній мережі поставив фотографію не кого-небудь, а керівника російського МЗС Сергія Лаврова. До речі, іона там і донині збереглася. «Я перепрошую, закидайте мене камінням, однак через свої принципи, котрі мають відношення до агресії Росії, я переступати не буду. Звісно, у цій ситуації він правильно вчинив, він вчинив правильно, однак, скоріше за все, він прибічник «вузького світу», - написав Наумович.



Також блогер підкреслив, що на аватарці зі сторінка Акопова в Facebook на користувачів дивиться політичний діяч, який безпосередньо винен у загибелі тисяч українських бійців та мирного населення.



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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Блогер під псевдонімом Сергій Наумович на власній сторінці у Facebook повідомив не дуже приємну інформацію про Олександра Акопова, пілота українського літака Airbus A320, який цього четверга, 27 липня, отримав значні пошкодження під час вильоту зі стамбульського аеропорту, передає replyua.net . За словами блогера, пілот, якому президент Петро Порошенко вже встиг присвоїти звання «Гордість України», насправді родом з міста Донецьк та активно підтримує «руський мір».Сергій Наумич наголосив, що пілот, котрий врятував не лише життя 127 пасажирів, у тому числі і своє, два роки тому у травні на свою аватарку у соціальній мережі поставив фотографію не кого-небудь, а керівника російського МЗС Сергія Лаврова. До речі, іона там і донині збереглася. «Я перепрошую, закидайте мене камінням, однак через свої принципи, котрі мають відношення до агресії Росії, я переступати не буду. Звісно, у цій ситуації він правильно вчинив, він вчинив правильно, однак, скоріше за все, він прибічник «вузького світу», - написав Наумович.Також блогер підкреслив, що на аватарці зі сторінка Акопова в Facebook на користувачів дивиться політичний діяч, який безпосередньо винен у загибелі тисяч українських бійців та мирного населення.