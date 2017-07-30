Саакашвілі: Відколи я перебуваю в Україні, для підпису використовую кирилицю



На своїй сторінці у соцмережі Facebook екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі виклав фотографію, на якій зображено правопис його ж підпису. Як



Саакашвілі, зокрема, підкреслив, що бібліотека є єдиною спорудою, яку він після себе залишив і яка так чи інакше має відношення до його імені. «Тобто, мова йде не про вілли чи магазини, а саме про безкоштовну бібліотеку. До речі, з того часу, як я приїхав до України, я традиційно для підпису використовую кирилицю», - наголосив у своєму дописі політик.





Варто нагадати, що 29 липня Михайло Сааакашвілі ознайомився зі змістом копії анкети, опублікованої Володимиром Ар'євим, представником пропрезидентської фракції БПП у Верховній Раді. Екс-очільник Одеської області наголосив, що не його підпис стоїть у кінці документа. Зазначимо, що публікація у Facebook копії частини анкети з нібито підписом Саакашвілі датована 27 липня поточного року.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції На своїй сторінці у соцмережі Facebook екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі виклав фотографію, на якій зображено правопис його ж підпису. Як передає replyua.net , таким чином політичний діяч прагнув довести, що не він підписався під документом, який потім став причиною для позбавлення його українського громадянства.Саакашвілі, зокрема, підкреслив, що бібліотека є єдиною спорудою, яку він після себе залишив і яка так чи інакше має відношення до його імені. «Тобто, мова йде не про вілли чи магазини, а саме про безкоштовну бібліотеку. До речі, з того часу, як я приїхав до України, я традиційно для підпису використовую кирилицю», - наголосив у своєму дописі політик.Варто нагадати, що 29 липня Михайло Сааакашвілі ознайомився зі змістом копії анкети, опублікованої Володимиром Ар'євим, представником пропрезидентської фракції БПП у Верховній Раді. Екс-очільник Одеської області наголосив, що не його підпис стоїть у кінці документа. Зазначимо, що публікація у Facebook копії частини анкети з нібито підписом Саакашвілі датована 27 липня поточного року.