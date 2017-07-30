Саакашвілі: Відколи я перебуваю в Україні, для підпису використовую кирилицю

На своїй сторінці у соцмережі Facebook екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі виклав фотографію, на якій зображено правопис його ж підпису. Як передає replyua.net, таким чином політичний діяч прагнув довести, що не він підписався під документом, який потім став причиною для позбавлення його українського громадянства.
Саакашвілі, зокрема, підкреслив, що бібліотека є єдиною спорудою, яку він після себе залишив і яка так чи інакше має відношення до його імені. «Тобто, мова йде не про вілли чи магазини, а саме про безкоштовну бібліотеку. До речі, з того часу, як я приїхав до України, я традиційно для підпису використовую кирилицю», - наголосив у своєму дописі політик.
Варто нагадати, що 29 липня Михайло Сааакашвілі ознайомився зі змістом копії анкети, опублікованої Володимиром Ар'євим, представником пропрезидентської фракції БПП у Верховній Раді. Екс-очільник Одеської області наголосив, що не його підпис стоїть у кінці документа. Зазначимо, що публікація у Facebook копії частини анкети з нібито підписом Саакашвілі датована 27 липня поточного року.