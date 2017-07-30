валюта
СпецтемаЖурналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Саакашвілі: Відколи я перебуваю в Україні, для підпису використовую кирилицю

Саакашвілі: Відколи я перебуваю в Україні, для підпису використовую кирилицю
На своїй сторінці у соцмережі Facebook екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі виклав фотографію, на якій зображено правопис його ж підпису. Як передає replyua.net, таким чином політичний діяч прагнув довести, що не він підписався під документом, який потім став причиною для позбавлення його українського громадянства.

Саакашвілі, зокрема, підкреслив, що бібліотека є єдиною спорудою, яку він після себе залишив і яка так чи інакше має відношення до його імені. «Тобто, мова йде не про вілли чи магазини, а саме про безкоштовну бібліотеку. До речі, з того часу, як я приїхав до України, я традиційно для підпису використовую кирилицю», - наголосив у своєму дописі політик.
Саакашвілі: Відколи я перебуваю в Україні, для підпису використовую кирилицю

Варто нагадати, що 29 липня Михайло Сааакашвілі ознайомився зі змістом копії анкети, опублікованої Володимиром Ар'євим, представником пропрезидентської фракції БПП у Верховній Раді. Екс-очільник Одеської області наголосив, що не його підпис стоїть у кінці документа. Зазначимо, що публікація у Facebook копії частини анкети з нібито підписом Саакашвілі датована 27 липня поточного року.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
8126

«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

В прямом эфире «Обозревателя» известный российский музыкант и блогер Алексей Лебединский заявил, что цивилизованное мировое сообщество все должно сделать для физического устранения российского

30 июл 2017
5537

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

Китай и Россия сегодня получили «большой привет» от нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который пришел к власти с романтическими обещаниями налаживать братское взаимопонимание с Пхеньяном. И с

30 июл 2017
4276

Блогер: у России практически пропало желание воевать с Украиной

Еще некоторое время назад Россия строила планы по захвату Украины, однако с тех пор, как украинская армия продемонстрировала силу и мощь, у российской стороны пропало желание воевать с Украиной. Как

Последние новости

«Чистилище» пополнилось сразу несколькими российскими знаменитостями

Варшава готовит ответ Еврокомиссии на претензии из-за судебной реформы

Американские бомбардировщики совершили полет над Корейским полуостровом

В Польше выпустят новые паспорта с изображением Львова

Так вести себя как «Батькивщина» Тимошенко – это и есть преступление против народа, – Комаровский

Предприниматель пояснил, чего на самом деле хотели крымчане на «референдуме» в 2014 году

В Одессе сгорел ресторан «Пляжник»

Назаров: Путин вновь станет президентом в 2018 году

В Крыму нарушаются права человека – новый отчет

В Швейцарии завершилось строительство самого длинного в мире пешеходного подвесного моста

Иноземцев: Из-за санкций Россия возвращается в 1917 год

В Украине растут зарплаты и уменьшается безработица

Россиян нужно воспитывать по-другому: Кондратюк разъярил своей идеей сторонников Путина

Журналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Блогер: в поддельном заявлении Саакашвили много странностей

Новые санкции США заставят Россию отказаться от финансирования «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Режиссер: Андрей Макаревич работает на Кремль

Военный писатель рассказал, кто распускает слухи про «пропутинскую Грузию»

Савченко: даже наши враги смеются над лишением гражданства Саакашвили

Полторак: Для створення військового центру біля Львову США виділили 22 мільйони доларів

 Новости за день