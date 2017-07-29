Эксперт рассказал, что в США есть мера, которая намного мощнее 9-го пакета санкций

Новый пакет санкций против России, который 27 июля поддержал Сенат США, может заморозить реализацию российских энергетических проектов в Европе, такого мнения придерживаются украинские эксперты и часть депутатов парламентского большинства. Прежде всего, речь идет о строительстве газопровода «Северный поток-2».
Как отметил в эфире одной из радиостанций президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар, морскую часть «Северного потока-2», который затрагивают новые санкции, еще не начинали строить, Россия сейчас прокладывает только свою часть газопровода по суше. Ближайший месяц окажется показательным, поскольку ЕС может сформировать общую позицию относительно американских санкций, и не исключено, что проект полностью свернут. Эксперт подчеркивает, что принимая этот закон о санкциях, в США выходили, в частности, и из того, что Россию надо остановить в ее агрессивных экспансионистских действиях: как против Украины, так и в странах Европейского союза. В ЕС этого пока не понимают, во многих странах, к сожалению, бытует представление, что в Украине имеет место некому «внутреннему конфликту» и бизнес с Россией от этого не должен страдать», - констатировал аналитик.
В перспективе, не исключает Михаил Гончар, для сдерживания агрессии России США могут прибегнуть к фактическому нефтяному и газовому эмбарго, как крайней мере, когда под санкциями окажутся не только инвестиции, но и сам факт транзита или покупки российских энергоносителей.