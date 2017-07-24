Росія активно вивозить вугілля з Донбасу

Вугілля з окупованих територій Донбасу активно вивозиться на іноземні ринки, зокрема, в країни Чорноморського та Середземноморського басейну, безпосередньо через Російську Федерацію, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку інформацію оприлюднив журналістам очільник антикризового штабу компанії ДТЕК Денис Діденко. Він зазначив, що дані статистики залізничних перевезень вказують на те, що кожного місяця з непідконтрольних офіційному Києву територій Москва вивозить майже 200 тисяч тонн вугілля. Це вдалося встановити завдяки тому, що російська сторона вказує кордон з окупованими територіями українськими і ввезене вугілля зазначається як імпортоване.
За даними Діденка, майже половина з вивезеного вугілля йде через території Росії транзитом і надалі,через порт Ростов, потрапляє до Туреччини. Діденко вказав на невеликий порт на річці Дон, можливості якого дозволяють човнам перевозити по 5 тисяч тонн вугілля. Частина сировини прямує на російські території. Зокрема, встановлено, що одним із найбільших споживачів вугілля з окупованого Донбасу є Новочеркаська теплова електростанція в Ростовській області.