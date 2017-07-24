Податкова проводить обшуки на заводах «Укрспирту»

Сьогодні, 24 липня, представники Державної податкової служби України навідалися на спиртові заводи «Укрспирту» з обшуками, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Загалом податківці навідалися на 41 завод. Таку інформацію оприлюднив Сергій Білан, який обіймає посаду першого заступника голови Державної податкової служби. Він повідомив, що співробітники податкової міліції під головуванням представників Генеральної прокуратури України почали спеціальну операцію, яка націлена на те, щоб зупинити протиправну діяльність у сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції.
За даними посадовця, працівники «Укрспирту» виготовляли «лівий» спирт з не облікованої сировини і потім збували за готівку. Білан підкреслив, що такий тіньовий ринок у спиртовій галузі призводить до того, що державний бюджет несе мільярдні збитки. Крім того, існує загроза і для фізичного здоров’я населення, адже мова йде про неякісну продукцію. Загалом до спеціальної операції приєдналися понад 400 співробітників податкової міліції.