У третини киян можуть забрати субсидію

Сто тисяч мешканців столиці України можуть не отримати субсидію через наявність заборгованості за отримані послуги житлово-комунального господарства. Як передає replyua.net, про це під час спілкування з журналістами розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
За його словами, із 280 тисяч сімей 98 тисяч було позбавлено права на субсидію через наявність боргів. «280 тисяч домогосподарств - це все сім'ї - одержувачі субсидії за даними на початок травня поточного року», - сказав Поворозник. У той же час він додав, що субсидіанти із заборгованістю можуть сподіватися на перепризначення автоматично субсидії на наступний період з квітня цього року за умови врегулювання питання щодо заборгованрсті за комунальні послуги шляхом її повної виплати або реструктуризації до 15 серпня 2017 року.
Якщо ж боржником не буде реструктуризовано чи не сплачено борги до 15 серпня, їм нарахують субсидію на наступний період після того, як буде врегульоване боргове питання чи за умови повторної подачі заявки на субсидію. Як відомо, нещодавно Кабміном було створено єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій.