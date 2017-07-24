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Експерт назвав, як заяви спецпредставника США Волкера допоможуть Україні

Експерт назвав, як заяви спецпредставника США Волкера допоможуть Україні
Візит спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера до України і на Донбас, зокрема, є напрочуд важливим напередодні майбутніх переговорів нормандської четвірки, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Таку думку висловив політолог Сергій Таран. Він зауважив, що для того, щоб оцінити вагу заяв американського посадовця варто взяти дещо до уваги. По-перше, як зазначає експерт, сама постать Волкера є непростою, адже напередодні він розглядався в якості кандидата на найвищі державні посади в Білому домі і хоча його не було призначено, однак політик й досі володіє серйозним впливом. Сам факт, що таку впливову особу поставила за вирішення українського питання, говорить сама за себе, наголосив Таран. Водночас Волкер є представником оточення сенатора Маккейна, який неодноразово виступав з різким заявам на користь більш жорсткішої позиції США щодо Донбасу та виділення летального озброєння для України.

Політолог підкреслив, що жорстка позиція Волкера може відкрити нові можливості посилення тиску на РФ. Для цього українська влада має максимально чітко показати, що РФ порушує Мінські угоди тоді, коли Україна готова їх виконувати. При цьому офіційному Києву, за словами Тарана, потрібно обговорити з Волкером альтернативу мінському процесу. Це, зокрема, може бути і введення на Донбас миротворчої місії, надання Україні летальної зброї, а також жорсткіші санкції проти Москви.
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