Порошенко подписал указ об ужесточении наказания за парковку авто на местах для инвалидов

Петр Порошенко, президент Украины, подписал указ, предусматривающий ужесточение наказания для автомобилистов, паркующихся на местах для людей с ограниченными возможностями.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины, согласно новому указу, инспекторы по парковке, а также патрульные полицейские смогут выписывать штрафы автовладельцам даже при их отсутствии на парковке. Как и в западных государствах, теперь в Украине полицейские будут оставлять квитанции прямо на лобовых стеклах авто. Закон вступит в силу ровно через три месяца после того, как его опубликуют. За парковку на местах для инвалидов увеличится штраф. Также изменятся размеры штрафов и за другие нарушения правил парковки. К примеру, за неоплату стоянки на платном парковочном месте штраф составит сумму, в двадцать раз превышающую ту, что автовладелец должен заплатить за час стоянки.
Впрочем, эксперты подвергли критике этот указ. Они считают, что штрафы будут платить не те – дело в том, что за рулем авто в момент нарушения могут быть не владельцы транспортного средства, однако «письма счастья» будут приходить именно владельцам.