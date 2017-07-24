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Порошенко подписал указ об ужесточении наказания за парковку авто на местах для инвалидов

Порошенко подписал указ об ужесточении наказания за парковку авто на местах для инвалидов
Петр Порошенко, президент Украины, подписал указ, предусматривающий ужесточение наказания для автомобилистов, паркующихся на местах для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины, согласно новому указу, инспекторы по парковке, а также патрульные полицейские смогут выписывать штрафы автовладельцам даже при их отсутствии на парковке. Как и в западных государствах, теперь в Украине полицейские будут оставлять квитанции прямо на лобовых стеклах авто. Закон вступит в силу ровно через три месяца после того, как его опубликуют. За парковку на местах для инвалидов увеличится штраф. Также изменятся размеры штрафов и за другие нарушения правил парковки. К примеру, за неоплату стоянки на платном парковочном месте штраф составит сумму, в двадцать раз превышающую ту, что автовладелец должен заплатить за час стоянки.

Впрочем, эксперты подвергли критике этот указ. Они считают, что штрафы будут платить не те – дело в том, что за рулем авто в момент нарушения могут быть не владельцы транспортного средства, однако «письма счастья» будут приходить именно владельцам.
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