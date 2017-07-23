Журналист: Ефремов вместо ожидания приговора в Старобельском СИЗО неплохо проводит время на одном из курортов Испании?

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Украинский журналист и блогер Всеволод Филимоненко в своем блоге пишет о том, что ни кому нельзя пожелать прочувствовать на себе, как оно – оказаться в Старобельском СИЗО. Журналист сообщает, что люди, которые там содержаться, ежедневно подвергаются пыткам, как физическим, так и психологическим. Все международные хартии и конвенции «о правах человека» нарушены вдоль и поперек. Немного проще тем, кто в «двойнике», чуть хуже в общей камере, но в целом все в одной ужасной тюрьме образца НКВД.По словам блогера, в Старобельском СИЗО, среди прочих, вроде бы ожидает свой приговор и «хозяин Луганщины», экс-регионал Александр Ефремов. Всеволод Филимоненко отмечает, что на самом деле, нет гарантий, что Ефремов действительно находится в но в Старобельске. «Есть достоверная информация, что Ефремова нет в изоляторе, на самом деле экс-регионал живет неподалеку, возможно дома у начальника тюрьмы. На одном из заседаний суда Ефремов появился в зале с цветом кожи нехарактерно темным для условий содержания заключенных Старобельского СИЗО», – написал журналист.Он отмечает, что в прогулочных двориках местной тюрьмы с прямыми солнечными лучами дефицит. Высокие стены бетонные и плотная решетка на крыше, решетки в камерах тоже свет не особенно пропускают. Спрашивается. откуда загар-то? Блогер предполагает, что, вполне возможно, что чудеса с кожей делает даже не внутренний дворик дома начальника изолятора, а испанский паспорт на Хуана и неограниченная возможность для выезда не только из СИЗО, но и за пределы страны.