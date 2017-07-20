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Американцы собираются прекратить финансировать Шабунина и компанию

Американцы собираются прекратить финансировать Шабунина и компанию
Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что сейчас антикоррупционеру Виталию Шабунину не позавидуешь. В США инициировали проверку использования денег американских налогоплательщиков общественными организациями в Украине. Как выяснилось, одним из субъектов рассмотрения стала общественная организация – Центр противодействия коррупции в Украине, которую возглавляет активист Виталий Шабунин. Такое сообщение о Шабунине прогремело не в Украине и даже не в России, а в США, в эфире телеканала Fox News.

Как пишет блогер, естественно возникает вопрос, что могло случиться? Ответ очень простой. По словам Дмитрия Вовнянко, американские правительственные структуры – это не добрые феи, которые пришли, денег дали, откат забрали и так без конца и края. Американские правительственные организации деньги давали не чтобы Шабунин усадьбы покупал и на Ибице загорал, а для вполне конкретных проектов с вполне конкретной конечной целью. Расходы своих денег американцы очень тщательно отслеживают. «Американцы – не сборище вомбатов и бизнес-авантюристов, это нация торгашей и промышленников, которая стала «номером один» потому что смело инвестирует и одновременно – жестко контролирует на что те инвестиции расходуются.

«Шабунин был полезен американцам, когда антикоррупцинеры отчитывались за каждую копейку и делали свою работу, когда же те стали не бояться тратиться на усадьбы и Ибицы – все, лавочка прикрылась. Мавр сделал свою работу. Наступает время инвестировать в других мавров, которые все-таки настойчиво превращают Украину в нормальную страну, в которую Запад не боится инвестировать», – резюмировал блогер.
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