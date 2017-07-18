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СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Переможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

Переможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…
Артист повинен співати, дарувати людям радість і нести місію, яка об'єднує людей, а політики повинні вирішувати всі питання на вищому рівні і займатися такими брудними речами, як політика. Як передає replyua.net, таку думку в інтерв'ю виданню «Собеседник» висловив переможець міжнародного фестивалю мистецтв «Слов'янський базар» у Вітебську (Білорусь) Влад Ситник. Він упевнений, що музиканти повинні нести місію, яка об'єднує людей.

«Політика - це дуже брудні речі. Дуже багато всюди політики. Я радий, що є такі майданчики, як «Слов'янський базар», які об'єднують людей і несуть миротворчу місію. Я миролюбна людина і я вірю, що все вирішиться», - висловився співак. На його думку, «зараз вибудувати ланцюжок всіх цих подій вже дуже складно»:

«Але мені дуже боляче. Душа розривається. Я люблю Україну, але артист повинен співати, ми всього лише даруємо радість людям, а політики повинні вирішувати ці питання на вищому рівні ». Співак також зазначив, що гроші - не головне, адже «завдяки змагальному процесу людина стає кращою». «І я сьогодні став краще і знайшов упевненість в собі», - заявив Ситник. За підсумками конкурсу на «Слов'янському базарі» найбільшу кількість балів набрали відразу два учасники - Єгор Шаранков з Білорусії та Влад Ситник з України (151 з 160 можливих). Журі віддало першу премію українцеві.
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