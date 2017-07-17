ЄС закликає Україну створити окремий судовий орган для боротьби з корупцією

Керівник представництва Європейського Союзу на території України Хюг Мінгареллі виступив з заявою,в якій він закликав українську владу почати працювати над створенням незалежного ефективного судового органу, який буде уповноваженим розглядати справи по боротьбі з корупцією, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку позицію Мінгареллі висловив в рамках зустрічі з нардепами Світланою Заліщук, Мустафою Найємом, Сергієм Лещенком та представники громадських організацій, на якій сторони обговорили результати саміту Україна-ЄС, що відбувся тижнем раніше. Зокрема, представник Європейського Союзу запевнив, що позиція Брюсселю щодо антикорупційної боротьби, яку варто пришвидшити та зробити більш інтенсивною, не змінилася.
У повідомленні представництва ЄС в Україні зазначається, що Брюссель закликає Київ до прозорого процесу створення цього органу та кваліфікованого й чесного відбору спеціалістів. Крім того, стало відомо, що в вересні має відбутися круглий стіл, на якому представники України та Євросоюзу обговорять наступні кроки в процесі створення незалежних інституцій, які будуть націлені на притягнення корупціонерів до відповідальності.