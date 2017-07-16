Казахстан купил у Украины один из самых дорогих самолетов

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что Казахстан приобрел у Украины один из самых дорогих самолетов, причем покупка была сделана за баснословную сумму, передает replyua.net.
По словам Гройсмана, Казахстан купил за 15 миллионов долларов самолет АН-74, который был произведен в Харькове. «Украинский АН-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. За самолет заказчик уже заплатил 15 миллионов долларов», написал украинский премьер. АН-70 – это самолет нового поколения среди военно-транспортных судов короткого взлета и посадки. В настоящий день такие лайнеры очень нужны Вооруженным силам. Ведь этот самолет способен решать качественно новые задачи, недоступные предыдущим ВТС.
В мае 2016 года вице-президент компании «Антонов» Александр Коцюба заявил, что компания планирует модернизировать самолёт Ан-70, заменив в нём комплектующие российского производства, и запустить его в серийное производство. Однако он отметил, что большинство материалов ранее производилось в России, и теперь придется искать новых поставщиков. Самой главной проблемой является дефицит винтовентиляторов, которые производят только в российском Ступино, а без них невозможно воссоздать АН-70.