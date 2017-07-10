Порошенко: США пообіцяли протистояти будівництву «Північного потоку – 2»

Сполучені Штати Америки пообіцяли, що не допустять реалізації «політичного проекту» «Північний потік-2», і Україна вдячна за це. Таку заяву зробив глава української держави Петро Порошенко під час зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном в Києві в неділю, інформує replyua.net.
За словами Порошенка, він дуже вдячний американській владі за співпрацю з Україною. «Серед найважливіших ділянок цього партнерства – це недопущення будівництва політичного проекту «Північного потоку-2» і я висловлюю слова великої подяки нашим американським партнерам за дуже чітку ефективну і послідовну позицію щодо недопущення реалізації цього глибоко заполітизованого проекту», - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що загальна вартість будівництва «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря оцінюється в 9,5 млрд. євро. Його запуск очікується до кінця 2019 року. Ще до появи фінансових партнерів «Газпром» надав гарантії на всю суму. Єдиним акціонером Nord Stream 2 AG є «Газпром». Передбачалося, що частки в проекті отримають Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall.