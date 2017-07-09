Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Госсекретарь США Тиллерсон сегодня прибыл в Киев и провел в столице Украины две важных встречи. Первую с нардепом Найемом и компанией, в ходе которой выслушал рассказы о том, как все плохо, о том, что никто не борется с коррупцией. Найем подчеркнул, что называл фамилии тех, кто препятствует борьбе с коррупцией. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Мирослав Олешко.
«Интересно, среди этих имен, которые назвал Найем, были Лещенко и Шабунин? Как коллега депутат Найема купил квартиру за миллион долларов, а правоохранительные органы его прикрыли. Как коллега Найема напал на журналиста за вопросы про его доходы и жилье, Найем публично поддержал нападение на журналиста. Вот, если об этом не рассказал, то встреча была лживой со стороны Мустафы...», – написал блогер.
Мирослав Олешко предполагает, что, конечно же, Найем попросил более жестко давить на президента и правительство в плане проведения реформ, но почему-то забыл напомнить госсекретарю США про агрессию России и пятую колонну, которая ставит палки в колеса. Вторая встреча была с Порошенко, где президент рассказывал про агрессию России, теракты в Киеве и многое другое. «Я более чем уверен, что Порошенко на встрече максимум выторговал не для себя, как ребята на первой встрече, а для страны», – резюмировал Олешко.