СБУ исправила ситуацию и российские эфэсбэшники таки понесут наказание

Как передает replyua.net, популярный в Украине блогер Андрей Капустин у себя в Facebook пишет о том, что нужно предельно объективными и признать, что СБУ в Украине существует не зря и благодаря ее оперативной работе Украина до сих пор суверенное государство. СБУ оперативно возбудила отдельное уголовное дело против российских эфэсбэшников, которых вот-вот готовились отпустить вместе с лодкой, на которой они вторглись на территорию Украины из оккупированного Крыма.
«Хочется верить, что вслед за этим последуют разборки и с прокурором, который дал основания суду «приговорить» оккупантов к админаресту аж на 15 суток и штрафом аж на 320 грн., и с судьей, который как-то уж очень слабо ориентируется в украинских законах, и не знает, что Россия не только отжала Крым, а и четвертый год ведет войну против Украины на Донбассе...», – написал Андрей Капустин.
Он добавляет, что при том ни для кого не секрет, что именно ФСБ, чьими сотрудниками являются задержанные орки, стоит во главе всего терроризма, который сегодня нарастает в стране, включая убийства офицеров СБУ и другие теракты по всей стране.