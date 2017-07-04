валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Наташа Королева заявила, что считает себя «настоящей хохлушкой» и еще потрепает нервы СБУ

Наташа Королева заявила, что считает себя «настоящей хохлушкой» и еще потрепает нервы СБУ
Как сообщает replyua.net, административный суд Киева отказал в удовлетворении иска российской украинского происхождения Наташи Королевой о запрете СБУ на ее въезд на территорию нашей страны. Об этом Королева сообщала сама в соцсетях.

Как написала Наташа Королева она считает, что те ее юристы, которые ведут ее дело в Украине и представляют ее интересы в суде делают большое дело не только для нее лично, но и для всех украинцев, которые оказались по ту сторону границы и не могу в силу разных причин посетить родину. Также Королева отметила, что свободная Украина только на словах хочет называться свободной европейской страной, на самом же деле страна в которой напрочь отсутствует судебная система не может претендовать на статус европейской страны. «Земляки мои, держитесь, но с судами у вас полная задница», – обратилась певица к украинцам.

По мнению королевой, суд лишь поверхностно отнесся к рассмотрению ее дела, не став брать во внимание ни один из доводов адвокатов. Также Наташа Королева отметила, что считает себя «настоящей хохлушкой» и сдаваться не собирается.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
03 июл 2017
34012

Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

За словами журналіста та блогера Дениса Казанського, нещодавно російські можновладці підкинули нову «гарячу» тему, яку в Україні чомусь дуже мало обговорюють, - як інформує replyua.net, відповідний

03 июл 2017
29227

Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

Украинские бойцы на шахте «Бутовка» сожгли новейший российский танк, глубокую модернизацию Т-72 под громким названием «Белый орел». Как пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Павло

04 июл 2017
13403

Ірина Хакамада: загадайте мої слова – через 15 років Росії не буде

Російський опозиційний політик Ірина Хакамада своїм монологом шокувала російського пропагандиста Соловйова під час виступу у його авторській програмі. Ірина Хакамада заявила, що для того, щоб Росія

Последние новости

Политолог: если Луценко пробьет систему, представьте, какие знаменитые фамилии окажутся на скамье подсудимых

Олігархи стоять на заваді українським реформам – ЄС

Дипломат: визит Тиллерсона будет посвящен тому, о чем договаривались Трамп и Путин

Москва намагатиметься вплинути на німецькі вибори

Наташа Королева заявила, что считает себя «настоящей хохлушкой» и еще потрепает нервы СБУ

Ви не знаєте, що відбувається в Україні?: Глава МЗС Литви посперечався з журналісткою Russia Today

Боєць АТО: На Донбасі ЗСУ випробують найновіші американські ракети

Шлапак прирівняв «ПриватБанк» до Ferrari з токсичними відходами

В Канаді вперше зареєстрували дитину без статі

У Верховній Раді хочуть заборонити українським артистам виступати в Росії

Эксперт: к несчастью депутатов, коллеги их не спасут – основное слово скажет суд

В Україну завезли сироватку від ботулізму

Колективне читання Біблії в Росії прирівняли до проведення мітингу

Негода в Маріуполі: шторм залишив без світла декілька вулиць

Группа олигархов Боголюбского-Коломойского опять хочет «кинуть» государство

Блогер: поддержка Олеся Довгого Регламентным комитетом – это просто плевок всем в лицо

В Україну не пустили депутата з Чехії

Сазонов: сегодняшнее шоу в Украине явно не оставляет шансов Кварталу удержать лидерство

Садовий розповів про допит у Генпрокуратурі

Блогер: не ждали нож в спину от якобы адвоката Украины в ЕС – от Польши

 Новости за день