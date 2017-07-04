Наташа Королева заявила, что считает себя «настоящей хохлушкой» и еще потрепает нервы СБУ

Как сообщает replyua.net, административный суд Киева отказал в удовлетворении иска российской украинского происхождения Наташи Королевой о запрете СБУ на ее въезд на территорию нашей страны. Об этом Королева сообщала сама в соцсетях.
Как написала Наташа Королева она считает, что те ее юристы, которые ведут ее дело в Украине и представляют ее интересы в суде делают большое дело не только для нее лично, но и для всех украинцев, которые оказались по ту сторону границы и не могу в силу разных причин посетить родину. Также Королева отметила, что свободная Украина только на словах хочет называться свободной европейской страной, на самом же деле страна в которой напрочь отсутствует судебная система не может претендовать на статус европейской страны. «Земляки мои, держитесь, но с судами у вас полная задница», – обратилась певица к украинцам.
По мнению королевой, суд лишь поверхностно отнесся к рассмотрению ее дела, не став брать во внимание ни один из доводов адвокатов. Также Наташа Королева отметила, что считает себя «настоящей хохлушкой» и сдаваться не собирается.