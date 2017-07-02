валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

До України не пустили ще одного російського співака

До України не пустили ще одного російського співака
Російського рок-музиканта Найка Борзова, який їхав до України виступати на київському фестивалі Atlas Weekend, не пустили на українську територію, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Причиною для цього стали виступи росіянина в анексованому Криму. Про це сам співак розповів на власній сторінці в соціальні мережі Вконтакте. Борзов відмітив, що «він шкодує, що політики забули про своїх громадян і втручаються в музичне життя громадян, але він сподівається, що згодом ситуація зміниться».

Слід відмітити, що останнім часом з’явилося більше повідомлень про заборону в’їзду для російських артистів, які, порушивши українські закони, відвідали територію анексованого Кримського півострова. Зокрема, за словами В’ячеслава Кириленка, лише за останні 2 дні до України не пустили 7 артистів з Росії. Серед них Андрій Лисіков – соліст групи Дельфін – який теж їхав на київський фестиваль. Іншим музикантам гурту вдалося потрапити до Києва, Лисікову ж в’їзд на українську територію заборонили. Також про відмову у перетині українського кордону повідомляла співачка Б’янка, яка їхала з концертом до Одеси 30 червня.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
17270

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

02 июл 2017
10973

Казанский: металлурги «молодой республики» вывели из строя отжатый в Донецке завод

Денис Казанский, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что металлурги «молодой республики ДНР» на Донецком металлургическом заводе, который отжали оккупанты,

Последние новости

Павло Правий: Україна зробила неможливе

Блогер: нам знову намагаються «втюхати» дружбу з росіянами

До України не пустили ще одного російського співака

Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів

Нардеп: пока вы отдыхали, хунта в очередной раз «ужала» права человека. В Украину не пущен еще один российский солист

У ГПУ є справи щодо деяких міністрів – Луценко

Встретившись с Путиным, Трамп унизит не только себя, но и свою страну, – эксперт

Очільникам терористів так званої «ДНР» знову привиділись українські диверсанти

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

В КНР заявили, что им свои «ДНР» или «ЛНР» не нужны

Бабченко: клуші, які виховують гарматне м'ясо і нічого не розуміють – оце і є Росія

Блогер: у тех, кто рассказывает, как в 2014 году можно было взять Луганск, Донецк, освободить Крым – задача одна

Російський співак приїхав до Львова та розповів журналістам про «російський Крим»

Саша Сотник: дефолт – занадто м’який термін для того, що чекає Росію

Батько загиблого італійського журналіста прокоментував затримання українського військового Марківа

Політолог: після підозрілого візиту до Італії чекайте ще тіснішого союзу «Батьківщини» та «Опоблоку»

«Мінеру» київського метро заплатили з Росії

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Журналістка-емігрантка з Росії не задоволена діями СБУ

Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури

 Новости за день