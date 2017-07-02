Нардеп: пока вы отдыхали, хунта в очередной раз «ужала» права человека. В Украину не пущен еще один российский солист

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В Украину на Atlas Weekend не смог проехать выступавший в аннексированном Крыму солист российской группы «Дельфин». Об этом в своем блоге сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Как он пишет, отдельные общественные активисты возмущены, ведь московские певцы и музыканты всегда были светом культуры на постсоветском пространстве, поэтому автоматически приравнивались к рангам высокопоставленных чиновников, вот и сейчас посчитали, что им украинские законы не писаны, а Украина, как «младшая сестра», по отношению к российским интересам прав не имеет.«Хотите видеть «русский мир»? Вот он. Организаторы события, которые из-за бабла готовы унизить собственную страну. Артисты, что российские, что некоторые украинские, готовые из-за бабла забить на любые принципы морали, на добро и зло и выступать где угодно, принимать подарки и награды от каких угодно негодяев, контролирующие все и вся активисты и разоблачители с горящими глазами, которые заплатило бабло за билет и им все равно на все остальное», – написал Высоцкий.Он добавляет, что возмущение некоторых активистов – это подтверждение того, что в «русском мире» все решают именно деньги, это главная святыня «русского мира», главная мера всего и вся.