У ГПУ є справи щодо деяких міністрів – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що на даний момент співробітники Генпрокуратури проводять розслідування щодо деяких міністрів нинішнього Кабінету міністрів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Про це це Луценко повідомив журналістам під час інтерв’ю 5 каналу. Генпрокурор не став спростовувати ймовірність того, що разом з поданням прокурорів щодо зняття недоторканності з окремих народних депутатів, до Верховної Ради можуть направити прохання позбавити відповідного імунітету і членів уряду, як нинішнього, так і колишнього. Щоправда Юрій Луценко не став розголошувати конкретні імена міністрів щодо яких розпочато слідство.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що в Верховній Раді отримали подання генерального прокурора Луценка, в якому він звертається за дозволом притягнути до кримінальної відповідальності, затримати і заарештувати чинного нардепа Михайла Добкіна. Його підозрюють в участі у шахрайській схемі, завдяки якій йому вдалося заволодіти земельними ділянками в Харківський області. Сам парламентар будь-які звинувачення на свою адресу відкидає.