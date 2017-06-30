Супрун опублікувала інфографіку з поясненням суті медичної реформи

Уляна Супрун, яка нині виконує обов’язки міністра охорони здоров'я України, на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікувала зручну інфографіку, яка пояснює ключові аспекти нової реформи медицини. Про це передає replyua.net.За словами Супрун, медична реформа в Україні передбачає кілька ключових змін. Зараз держава фінансує лише можливість лікування. Тобто гроші медустанові надходять відповідно до кількості людей, які прописані поруч з лікарнею, кількості ліжкомісць в ній і кількості лікарів, які працюють в ній.
Проте, після того як в Україні буде реалізована реформа медицини, держава забезпечуватиме і вже надані медичні послуги. Це означає, що за бюджетні гроші буде оплачуватися спеціалізоване лікування, невідкладна допомога (включаючи операції), первинна медична допомога (послуги сімейного лікаря, терапевта і педіатра), паліативної допомоги, деякі ліки.
Згідно з інфографіки, медична реформа в Україні також визначає державний гарантійний пакет (перелік лікарів і послуг, за які платить держава). Ним може скористатися будь-який громадянин України. Його перелік щороку розглядатиме Кабмін. Реформа медицини має ще одну ключову особливість - новий принцип фінансування, коли гроші йдуть за пацієнтом (пацієнт може звернутися в ту лікарню, яку йому зручно, а не ту, де він прописаний). Крім того, реформа передбачає чіткий розподіл тарифів - за що платить держава, а за що пацієнт.