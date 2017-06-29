Ще повернуся: Екс-губернатор Одеської ОДА заявив про закриття своєї передачі

Колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі більше не буде вести передачу «Інша Україна» на телеканалі Zik. На своїй сторінці в Facebook політик повідомив, що телеканалу довелося розірвати з ним контракт, передає replyua.net. За словами політика, найближчим часом вийде в ефір остання передача, тому що власників студії змусили розірвати з нами контракт. Нехай вороги не сподіваються, я все ж знайду спосіб повернутися в ефір.
При цьому журналіст Володимир Горковенко в Facebook зазначив, що у Саакашвілі просто скінчилися гроші на оплату контракту з Zik. «У Саакашвілі закінчився мільйон грн. Саме стільки коштував контракт з телеканалом ZIK. Виробником ток-шоу «Інша Україна» було ТОВ «Укрмедіапростір», директором і засновником якого була прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж. Власне, ТОВ спеціально для цього і був створений 28 березня 2017 року», - написав він. Він підкреслив, що в Саакашвілі закрив свою програму, тому що у нього елементарно закінчився контракт. «Екс-губернатор Одеської області обманює, коли заявляє про те, що якась невизначена« влада «закрила його програму», - зазначив журналіст.
Нагадаємо, раніше в Кривому Розі невідомий закидав яйцями і зеленкою екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.