Вооруженные силы Украины признали одними из самых мощных в мире

Сотрудники ресурса Globalfirepower составили ежегодный рейтинг стран с самыми мощными вооруженными силами, и в этот список попала армия Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, ВСУ оказались на тридцатом месте мирового рейтинга.
Авторы рейтинга сравнили военную мощь разных стран путем сложной аналитики, которая учитывает 50 различных факторов. При этом во внимание эксперты не брали ядерное оружие и нюансы управления страной. Зато важную роль играли географические особенности государства, производство и потребление некоторых ресурсов. Украинская армия продемонстрировала показатель в 0,5715. Соседние с Украиной места в рейтинге заняли Чехия и Швеция. Всего в рейтинге оказались 132 государства, первые три позиции достались Соединенным Штатам, Китаю и России.
Напомним, что ВСУ попадают в рейтинг самых сильный армий в мире уже не в первый раз. Ранее в рейтинге самых мощных армий Европы ВСУ обогнали многие европейские государства.