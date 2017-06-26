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Цены на новый урожай овощей в Украине побили все рекорды

Цены на новый урожай овощей в Украине побили все рекорды
Ранее эксперты заявляли, что цены на овощи начнут снижаться после того, как на рынках появится новый урожай, однако этого не произошло, - напротив, стоимость свежих овощей побила все рекорды.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, цена моркови и капусты, которая доходит до двадцати гривен, в несколько раз выше прошлогодней стоимости. Молодой картофель подорожал примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и сейчас на рынках его продают по 16-19 гривен за кило. Аналитики Украинской аграрной конфедерации считают, что такой стремительный рост цен связан с плохим урожаем – весна в этом году выдалась очень холодной, многие овощи погибли, а тепличные овощи всегда были недешевыми, поэтому на рынках цены побили рекорды.

По словам экспертов, существенного падения цен ждать не стоит на протяжении всего лета. Вероятнее всего, некоторые овощи подешевеют всего на три-пять гривен, но не больше. Также в Украине дорожают яйца, молочная продукция и мясо.
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