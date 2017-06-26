Експерти розповіли, що буде далі з цінами на овочі в Україні

В Україні вартість овочів нового врожаю зашкалює, наближаючись до 20 грн. за кілограм капусти або моркви, що в кілька разів перевищує торішні ціни. Про це пише видання «Сегодня», інформує replyua.net. У той же час молода картопля за рік подорожчав на 23%, тобто до 8-9 грн. за кг в опті або до 16-19 грн. за кг в роздробі.
За словами експертів аграрного ринку, ціни виросли через неврожай, оскільки була пізня холодна весна, через яку запізнився ґрунтовий урожай. Тепличні овочі, відзначає аналітик Української аграрної конфедерації Дмитро Дейна, завжди були дорогими. При цьому експерти не прогнозують річного «обвалу» цін.
«Не думаю, що в цьому році дешеві овочі дадуть річну дефляцію, хоча невелике, на 3-5 грн. за кг, зниження буде», - заявив Дейна. За словами гендиректора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенко, нижче 10 грн. ціна молодої картоплі та інших компонентів «борщового набору» навряд чи впаде. При цьому він очікує зростання вартості м'яса і м'ясопродуктів ще на 12-15 грн. за кг. «До кінця року ціни на них точно підвищаться, але, можливо, влітку стабілізуються на нинішньому рівні», - резюмував Дорошенко.