Порошенко розповів, коли в США приймуть рішення щодо зброї для України

Український президент Петро Порошенко заявляє, що Сполучені Штати можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року, інформує replyua.net.
«Що стосується оборонних угод, у нас сьогодні є практично узгоджений текст. Ми протягом 2-3 місяців чекаємо візиту міністра оборони США в Україні та під час цього візиту, сподіваюся, угоди будуть підписані», - сказав Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері. За його словами, це питання в даний час є для української сторони пріоритетом. «І процес надання оборонного зброї йде дуже активно», - сказав глава української держави.
«Окрім цього, під час зустрічі з міністром оборони, що було підтверджено і під час зустрічі в Білому домі, позицію з приводу поставок оборонного зброї спробують вирішити ще в межах поточного бюджетного року», - додав Порошенко. Як повідомлялося, в ході свого візиту до Вашингтона 20 червня Порошенко провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсона. В ході зустрічі обговорювалися шляхи надання оборонної зброї для України.