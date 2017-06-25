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В «Укрзализныци» пообещали большие скидки на билеты на поезд Киев-Прага

В «Укрзализныци» пообещали большие скидки на билеты на поезд Киев-Прага
Самые первые билеты на поезд Киев-Прага-Киев будут продаваться со существенной скидкой. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Войцех Балчун, глава Укрзализныци.

По его словам, билеты на поезд до Чехии можно будет приобрести с большой скидкой, размер которой будет достигать тысячи гривен, причем речь идет о первых трех билетах в каждой открывающейся продаже. «По соглашению между Укрзализныцей и АО Чешские железные дороги установлены специальные тарифные условия и условия реализации билетов на отдельно выделенные три места для проезда сообщением Киев - Прага – Киев», пишет Балчун. Впрочем, билет по льготной цене смогут приобрести только те пассажиры, которые поедут до Чехии из Львова и Киева, однако дисконт будет работать вне зависимости от того, покупает ли пассажир билеты туда и обратно, или же только в одну сторону.

Балчун отметил, что без скидки билет на поезд Киев-Прага стоит 2 868 гривен, а со скидкой – всего 1891 гривну, без скидки из Львова в Прагу – 2403 гривны, со скидкой – 1513 гривен.
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