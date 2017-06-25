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Парубій зробив заяву щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Парубій зробив заяву щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу
Спікер українського парламенту Андрій Парубій заявив, що вже в найближчі тижні народні депутати мають завершити роботу над проектом закону про реінтеграцію Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Як зауважив голова Верховної Ради України, законопроектом передбачено встановлення нового формату захисту східних українських територій. Парубій відмітив, що наразі повний текст документу відсутній. Але членам робочої групи вдалося вже визначити основні положення майбутнього законопроекту. Наразі, за словами Парубія, ще тривають обговорення та дискусії щодо тексту документу. Однак посадовець має сподівання, що до останнього пленарного тижня роботи Верховної Ради вдасться вийти «на сам законопроект».

Андрій Парубій відмітив, що основним положенням нового проекту закону залишається створення одного єдиного оперативного штабу по управлінню, який буде опікуватися і військовими, і військово-цивільною адміністрацією. Крім того, за даними спікера ВРУ, у документі передбачається формат організації військових дій з паралельним збереженням при цьому усіх демократичних процедур, на відміну від нинішнього законодавства, яким передбачено введення воєнного стану.
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