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Представники автобусного перевізника Ecolines відмовили українцям у перевезенні за безвізом, заявивши ,що «у них свої закони»

Представники автобусного перевізника Ecolines відмовили українцям у перевезенні за безвізом, заявивши ,що «у них свої закони»
У компанії Ecolines, яка спеціалізується на автобусних перевезеннях, відмовили 4 громадянам України у перевезенні до Болгарії, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Інформацію про це оприлюднила в соціальній мережі Facebook Ольга Ленц, розповівши в дописі історію, що трапилася з родиною її сестри днем раніше, 24 червня. Вона розповіла, що до автобусу не пустили людину з біометричним паспортом, в якому не було візи. Чоловік та дружина разом з 12-річною донькою та 3-річним сином збиралися на курорт в Болгарію на відпочинок. Сім’я заздалегідь придбала квитки на автобус компанії, однак під час контролю провідниця, яка представляла перевізника, не пустила їх всередину через те, що у паспорті доньки не було візи. Як повідомила родичка Ольга Ленц, подружжя та їх 3-річний син мають німецький щенген, а віза доньки закінчилась напередодні офіційного запуску безвізового режиму. Родина відразу звернулася до болгарського посольства та митної служби, але у відомствах зазначили, що жодних перешкод не повинно бути і дівчинка має право перетинати кордон по біометричному паспорту. Однак представники компанії все одно не пропустили її, заявивши, що в компанії «є свої закони».

Що цікаво, у Міністерстві закордонних справ України вже знають про цей інцидент, але коментарів у відомстві поки не надавали. Родина ж має наміри чекати не тільки роз’яснення ситуації, а й грошову компенсацію та вибачення від компанії.
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