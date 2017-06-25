Адвокат Сущенка розповів, коли журналіста можуть звільнити

Марк Фейгін, який представляє інтереси українського журналіста Романа Сущенка, який нині затриманий в Росії, заявив, що його підзахисного можуть звільнити вже до кінця поточного року, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Фейгін зауважив, що початок основного суду у цій справі варто очікувати вже восени, а звільнення журналіста можливе до кінця 2017 року. За словами адвоката, це в першу чергу пояснюється процесуальними строками. Суто теоретично, судовий розгляд та оскарження відбудеться до кінця року. Лише тоді російський президент Володимир Путін зможе помилувати українського бранця. Нині ж це юридично неможливо, наголосив Фейгін, адже рішення ще не набрало чинності і Путін не володіє такими повноваженнями.
Однак адвокат припускає, що в разі загострення відносин між Києвом та Москвою, питання звільнення Сущенка може знов відійти на задній план. Прикладом цього, за словами Фейгіна, є ситуація з Олегом Сенцовим, який сидить в російській в’язниці вже четвертий рік. Саме тому в цьому процесі важливі політичні переговори, додав Фейгін.