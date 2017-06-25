Эксперты: в Украине продают дорогое, но просроченное мороженое

Специалисты предупреждают всех украинцев о том, что в летнее время риск употребить просроченное мороженое резко возрастает – пользуясь жарким сезоном, продавцы реализуют тот продукт, который давно залежался на прилавке.
Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, производители пользуются тем, что в летние месяцы покупатели становятся менее бдительными, поэтому реализуют прошлогодний товар. Больше всего просрочки среди дорогих видов этого лакомства – зимой дорогое мороженое покупают очень редко, а вот летом такой продукт идет на «ура». Как отмечают эксперты, лучше выбирать дешевое мороженое, хотя бы по той причине, что оно задерживается на прилавке недолго, поэтому риск купить просроченный продукт намного ниже. Также специалисты не советуют покупать ледяной десерт на улице, с так называемых «лотков».
Санитарные нормы там точно не соблюдается, к тому же, на улице мороженое быстро тает, и, вероятнее всего, десерт проходит повторную заморозку, из-за чего портится. По словам экспертов, просрочкой обычно торгуют в мае и июне, в остальные жаркие месяцы в продажу, в основном, поступает свежее мороженое.