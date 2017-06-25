Порошенко планує візит до Франції

Український президент Петро Порошенко має наміри відвідати в неділю, 26 червня, Францію, де у нього запланована зустріч з новообраним французьким президентом Еммануелем Макрон. Це буде перша зустріч лідерів двох держав, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба президента України. Як повідомили на Банковій, програма офіційного візиту глави держави передбачає зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном, очільником уряду Франції Едуардом Філіпом та керівником сенату Жераром Ларше.
Варто нагадати, що раніше французький президент Еммануель Макрон в розмові з журналістам повідомив, що саміту лідерів країн Великої двадцятки, що має відбутись в німецькому Гамбуріз вже 7-8 липня, передуватиме зустріч керівників країн нормандської четвірки, а саме очільників Франції, Німеччини, України та Росії, які обговорять ситуацію на українському Донбасі та рівень виконання Мінських домовленостей сторонами конфлікту. Також Макрон наголосив, що в нього є бажання ліпше зрозуміти, на якому етапі знаходиться вирішення української проблеми.