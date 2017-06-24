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«Укрзалізниця» запроваджує послугу «квиток першої хвилини»

«Укрзалізниця» запроваджує послугу «квиток першої хвилини»
«Укрзалізниця» запускає послугу «квиток першої хвилини», завдяки якій перші три квитка на рейс будуть продаватися зі значною знижкою. Як інформує replyua.net, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун. За його словами,спочатку послуга буде діяти тільки на поїздах Київ-Прага-Київ або Львів-Прага-Львів.

Перші три квитка в продажу, що відкривається в повідомленні Київ-Прага-Київ, продаються зі значним дисконтом! За угодою між ПАТ «Укрзалізниця» і АТ «Чеські залізні дороги» встановлені спеціальні тарифні умови і умови реалізації проїзних документів на окремо виділені 3 місця, - зазначив Балчун. За його словами, мова йде про квитки на безпересадочний вагон, прямував у Прагу в складі поїздів № 771 (з Києва), № 108 (зі Львова).

Вартість проїзду за станом на 22 червня за дисконтною програмою в повідомленні Київ-Прага - 1891,70 грн, Львів-Прага - 1513,95 грн. Квитки за звичайним тарифом на цю ж дату для міжнародного сполучення Київ-Прага - 2868,05 грн, Львів-Прага - 2403,12 грн », - підсумував Балчун. Нагадаємо, що «Укрзалізниця» формально продовжила контракт з головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Балчуном до 9 червня 2019 року.
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