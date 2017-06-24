В Украине сокращается производство легальной водки

В мае текущего года производство водки с содержанием спирта менее 45 процентов сократилось на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в мае было произведено 847 тысяч дал водки на украинских предприятиях. Впрочем, согласно официальной статистике, в апреле текущего года производство водки, напротив, было увеличено на целых 23 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. В общей сложности, с начала 2017 года в стране было произведено 5 миллионов 501 тысяча дал этого алкогольного напитка, что на 21 процент меньше, чем за период январь-май прошлого года. При этом производство коньяков и бренди в мае этого года выросло на 15 процентов по сравнению с маем 2016 года и составило 128 тысяч дал. По сравнению с апрелем 2017 года производство указанных напитков уменьшилось на 22 процента.
В целом, за пять месяцев произведено 781 тысяч дал. Что касается сладких наливок, ликеров и настоек на спирту, то за первые пять месяцев этого года их производство в Украине увеличилось почти на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.