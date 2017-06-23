Міськрада Львова поділилася результатами першого для вивезення сміття з міста

Згідно з даними міської ради Львова, сьогодні, 23 червня, комунальні служби вивезли з міста 270 тонн накопичених відходів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднив Сергій Бабак, який є заступником очільника Львова з питань ЖКГ. Чиновник зауважив, що на 18 годину з 11,9 тисяч тонн накопичених відходів з міста вивезли 270 тон, при цьому 90 тонн сміття вивезли до тих населених пунктів, з якими львівська влада і раніше співпрацювала, а ще 180 до тих, з якими угоди раніше не підписувалися. Бабак відмітив, що сьогодні вивезли відходи лише з деякої частини перенакопичених площадок Львова, а те сміття, яке знаходиться на перевантажувальних станціях ще не починали вивозити.
Варто нагадати, напередодні повідомлялося, що сьогодні зі Львова почали вивозити накопиченні днями відходи на територію полігонів області, що було вказано в раніше підписаному представниками керівництва міста та центральної влади меморандумі. На засіданні, проведеному 21 червня за участі віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, повідомлялося, що у Львові накопичилось більше 14 тисяч відходів.