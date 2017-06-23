На Київщині заарештували екс-керівника обласної ДФС через систематичне хабарництво

Рішенням суду сьогодні, 23 червня, було заарештовано колишнього очільника Державної фіскальної служби України на Київщині з можливістю внести заставу розміром 1 мільйон гривень, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Генеральної прокуратури України. За даними відомства, особу, ім’я якої наразі невідоме, підозрюють у зловживанні власним службовим становищем та організації роботи злочинної групи, що протягом 2015-2016 рр. систематично організовувала схеми для отримання неправомірної вигоди. Як повідомляють джерела в генпрокуратурі, до злочинної групи також належать 2 керівники територіальних підрозділів Державної фіскальної служби на Київщині. Всім трьом особам у зв’язку з підозрою у зловживанні службовим становищем суд обрав такий запобіжній захід як домашній арешт.
Представництво Генеральної покар тури України повідомило, що на даний момент продовжується досудове розслідування у цій справі, а також правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до скоєння вказаних правопорушень осіб.