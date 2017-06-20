валюта
СпецтемаПортников: Путин точно не ожидал такого от украинцев

На українських водіїв чекає особливе нововведення від «Укравтодору»

На українських водіїв чекає особливе нововведення від «Укравтодору»
У Державному агентстві автомобільних доріг України заявили про намір вводити інженерні рішення для уповільнення трафіку на в'їздах у населені пункти. Про це йдеться на сайті Укравтодору, передає replyua.net.

«Traffic calming measures є комплексом заходів в країнах Європейського Союзу, який сприяє примусовому зменшенню швидкості водіїв на в'їздах у населені пункти. В Європі такі заходи безпеки добре себе зарекомендували, оскільки проїхати обмежувачі руху зі швидкістю понад 60 км / год. неможливо», - наголошується в повідомленні. Мова йде не про «лежачих поліцейських», підкреслили в «Укравтодорі». Які саме рішення вибрали дорожники, не уточнюється. Але в цілому існує чотири основні типи обмежувачів: підйом частини дороги, створення повороту (наприклад, кругова розв'язка або шикана), звуження дороги, часткове або повне перекриття проїзду.

Нагадаємо, що минулого тижня Славомир Новак, глава «Укравтодору», виступив із пропозицією зниження максимальної швидкості в містах до 50 км / год. Наразі Правилами дорожнього руху передбачають максимальну швидкість в населених пунктах 60 км / год. На деяких ділянках доріг при узгодженні з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена. Так зроблено, наприклад, на деяких магістралях в Києві.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: президент повернеться з перемогою з США, адже в Україні вже проведено священний ритуал

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
19 июн 2017
11808

Блогер: президент повернеться з перемогою з США, адже в Україні вже проведено священний ритуал

Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що вже за старою доброю традицією «патріоти» України приходять підтримати свого президента під час його важливих

20 июн 2017
11272

Эксперт: Порошенко – авантюрист еще тот, он что-то знает, чего не знаем мы, раз пошел на такую авантюру

Известный израильский блогер и политический аналитик Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что, исходя из заявления пресс-секретаря Белого дома Спайсера, по всей видимости, подтверждается

20 июн 2017
9970

Дипломат: «нас там нету» и «захотим – захватим Киев завтра» – это вчерашний день, теперь запоребриком новый тренд

Известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что в России кроме уже привычных нарративов о «нас там нету», «захотим – захватим Киев завтра», «Бандера и Шухевич

19 июн 2017
8039

Експерт розповів, чому Порошенко повернеться з Вашингтону ні з чим та розкритикований Трампом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і досі залишається не задоволеним ситуацією, що спостерігається в Україні, тому Україна може не чекати особливі наслідки зустрічі Петра Порошенка з

19 июн 2017
6193

Ахеджаков: усиления санкций США – не ждите, предоставления оружия – не ждите, а вот Тесла или Apple в Украине – вполне возможно

Популярный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook рассказал, чего он ждет от визита президента Украины Петра Порошенко в США. По словам Кима Ахеджакова, в политике он не

Последние новости

«Київенерго» ще протягом року буде керувати столичними тепломережами

Адвокати Нємцова оприлюднили вимогу Кадирову

У САП хочуть зробити Довгого недоторканим

Ляшка викликали на допит через підозри у корупції

Фірма Григоришина залишила низку військових об’єктів на Донбасі без електропостачання

В БПП хотят заслушать отчет Садового во время заседания парламентского комитета

Донбас почнуть звільняти вже через рік – військовий експерт

На українських водіїв чекає особливе нововведення від «Укравтодору»

В Україні почали призивати офіцерів запасу

Блогер: наконец-то появилась концепция, как избавить Львов от мусора

Власти США не намерены отказываться от санкций против России

В Украине снова будет доступным ипотечное кредитование

Садового «вежливо попросили» уйти в отставку

Блогер: человек, который поднял плакат «Делайте любовь, а не гражданскую войну» на гей-параде предатель Украины

Кашпировский пообещал сделать коррекцию носа всем желающим совершенно бесплатно и на расстоянии

Руководство РФ обвиняет «власти» Крыма в ненадлежащем использовании полученных средств

Эксперт: на самом деле мы наблюдаем не мусорную блокаду Львова, а личную блокаду Садового

Супрун отправилась во Львов, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию

Эксперт: если изменить формат АТО, Украина может получить от США летальное оружие

Президент «Реала» пояснил, за какую сумму он готов расстаться с Роналду

 Новости за день