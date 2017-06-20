На українських водіїв чекає особливе нововведення від «Укравтодору»

У Державному агентстві автомобільних доріг України заявили про намір вводити інженерні рішення для уповільнення трафіку на в'їздах у населені пункти. Про це йдеться на сайті Укравтодору, передає replyua.net.
«Traffic calming measures є комплексом заходів в країнах Європейського Союзу, який сприяє примусовому зменшенню швидкості водіїв на в'їздах у населені пункти. В Європі такі заходи безпеки добре себе зарекомендували, оскільки проїхати обмежувачі руху зі швидкістю понад 60 км / год. неможливо», - наголошується в повідомленні. Мова йде не про «лежачих поліцейських», підкреслили в «Укравтодорі». Які саме рішення вибрали дорожники, не уточнюється. Але в цілому існує чотири основні типи обмежувачів: підйом частини дороги, створення повороту (наприклад, кругова розв'язка або шикана), звуження дороги, часткове або повне перекриття проїзду.
Нагадаємо, що минулого тижня Славомир Новак, глава «Укравтодору», виступив із пропозицією зниження максимальної швидкості в містах до 50 км / год. Наразі Правилами дорожнього руху передбачають максимальну швидкість в населених пунктах 60 км / год. На деяких ділянках доріг при узгодженні з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена. Так зроблено, наприклад, на деяких магістралях в Києві.