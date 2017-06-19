Генерал розповів, що готує влада на зміну формату АТО

Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Виталий Портников, украинский журналист, считает, что Владимир Путин получил порцию холодного душа после такого, как граждане Украины сломали самые известные российские стереотипы о себе. Как
Виталий Портников, украинский журналист, считает, что Владимир Путин получил порцию холодного душа после такого, как граждане Украины сломали самые известные российские стереотипы о себе. Как
Відомий політолог-«путінолог» Ігор Ейдман у своєму Фейсбук вказав на деякі ознаки серйозного психологічного розладу, наявного в російського президента Володимира Путіна, - про це інформує replyua.net.
Кримський Бандерівець розповів про те, як мешканці окупованого півострову оцінюють теперішнє становище Криму, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на щоденний дайджест, розміщений оглядачам в
На календаре уже новая неделя, и в этот понедельник пришли важные новости, а некоторые из них – очень хорошие для Украины. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет
Лариса Волошина, известный блогер и журналист, высказала мнение о том, что строительство Керченского моста в Крым остается всеобщим посмешищем, и недавно оккупационные власти установили лавочку,